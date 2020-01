Convegno di Riva Destra sulle infrastrutture in Calabria: “Un contributo per lo sviluppo della Regione”

“Alle elezioni regionali sosteniamo la lista e i candidati di Fratelli d’Italia. E lo facciamo chiedendo in primis più infrastrutture per lo sviluppo del territorio calabrese”. Così Riva Destra, movimento nazionale federato a FdI, che in una nota sottolinea la volontà di farsi “parte attiva nell’affrontare uno dei più gravi problemi che affligge la città di Crotone e la provincia”. Il movimento, infatti, a Crotone ha organizzato per domani, sabato 11 gennaio, un convegno dal titolo “Più infrastrutture a Crotone, più sviluppo per la Calabria”. L’appuntamento è alle 17, presso la sala riunioni Santa Critelli in via Botteghelle, 17.

L’impegno di Riva Destra per le infrastrutture

In questo modo Riva Destra, che ha già promosso manifestazioni simili in Calabria, vuole “richiamare l’attenzione sulla carenza di vie di comunicazione e di trasporto. Da troppi anni – sottolinea la nota – causa il blocco del territorio”. Questo, spiega ancora la nota, “per tutta una serie di ostacoli che subiscono gli imprenditori locali, nell’offrire nuovi posti di lavoro”. L’intento del movimento, dunque, è “dare un contributo di soluzioni, chiamando a intervenire sulle criticità di strade, aeroporto, porto e ferrovia autorevoli rappresentanti locali di associazioni”.

Addetti ai lavori e politici per lo sviluppo della Calabria

All’incontro interverranno Fabio Pisciuneri (viabilità stradale), Loredana Calvo (Aeroporto), Marco Tricoli (Porto) e Anna Cantafora (viabilità ferroviaria). Le conclusioni sono affidate ai deputati Marco Silvestroni, membro della Commissione Trasporti, e Wanda Ferro, commissario regionale FdI.