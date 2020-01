Destra mobilitata per le regionali in Calabria. L’on. Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia, aprirà dopodomani, sabato 5 gennaio, la campagna elettorale a Vibo Valentia, concludendo la manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale del partito, con la collaborazione di Riva Destra, movimento federato. L’incontro si si terrà alle ore 11 presso il 501 Hotel. Avrà come tema “ricostruiamo la nostra Regione: determinare la nostra crescita non è un traguardo, ma l’intensità con cui affrontiamo il percorso”.

Le personalità presenti alla manifestazione in Calabria

Saranno presentati i candidati al Consiglio regionale, Fausto De Angelis e Bruno Rosi. Interverranno Francesco Stina’, dirigente regionale di FdI e coordinatore regionale di Riva Destra, e l’assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto. Ai lavori, ove saranno presenti i presidenti provinciali dei circoli di FdI, verrà portato il messaggio di saluto dei parlamentari Wanda Ferro, Commissario Regionale di FdI, e di Edmondo Cirielli, commissario elettorale in previsione della prossima tornata elettorale in Calabria.

Riva destra sempre più al fianco di Fdi

Recentemente la stessa parlamentare aveva partecipato all’inaugurazione della sezione FdI a Soriano Calabro, sempre in provincia di Vibo Valentia, testimoniando come “Fratelli d’Italia si radica ogni giorno di più sui territori, grazie alla sua dirigenza e militanza e soprattutto alla straordinaria crescita della popolarità di Giorgia Meloni”, insieme al segretario della sezione Francesco D’Agostino, capogruppo della maggioranza in consiglio comunale e coordinatore provinciale di Riva Destra.

Nelle prossime settimane ci saranno numerosi incontri nei vari comuni con la presenza dello stesso leader di Riva Destra, Sabbatani Schiuma: “Non intendiamo fermarci. La partita calabrese è troppo importante e siamo pronti a sfidare in prima persona chi vuole inquinare la politica“. Un messaggio coraggioso che punta ad affermare il valore della legalità come punto di partenza per la nuova regione. Ed è con l’esempio dei giovani che questa splendida terra potrà risorgere dopo troppo malaffare.