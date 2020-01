Alle 17 si riunisce a Sant’Ivo alla Sapienza la Giunta per le Immunità e le autorizzazioni, che deve decidere sul caso Salvini-Gregoretti. Dopo la conferma del calendario, arrivata venerdì scorso, con il voto finale della Giunta per le autorizzazioni – e le accuse della maggioranza alla presidente Elisabetta Casellati di mancata imparzialità, per aver partecipato alla votazione – i membri della Giunta dovrebbero essere chiamati a votare sulla relazione del presidente Maurizio Gasparri, che chiede di dire no al processo a Matteo Salvini.

La richiesta di procedere nei confronti del leader leghista è arrivata dal Tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto di procedere in giudizio nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, con l’accusa di sequestro di persona aggravato, relativamente alla vicenda dei 131 migranti, bloccati lo scorso luglio al largo di Augusta sulla nave della Guardia Costiera, Gregoretti.

L’ironia di Savini sul carcere

“Ma sei matta! Per fermarmi mi devono arrestare, vabbè che non manca molto ma, in caso, da dentro, scriverò le ‘Mie prigioni’ come Silvio Pellico”. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando, nel corso di un incontro con i pescatori delle Valli di Comacchio, a una donne che lo ha invitato a ‘non mollare’. Nel pomeriggio la Giunta delle Immunità al Senato dovrà decidere se l’ex ministro dovrà finire in Tribunale. Ma a votare no potrebbero ritrovarsi solo i senatori del centrodestra, dopo l’appello di Salvini ai suoi a votare sì. La maggioranza, infatti, ha dichiarato che non parteciperà alla seduta della Giunta, facendo quindi mancare il numero legale. In questo caso sarà l’aula di palazzo Madama, a metà febbraio, a giudicare se Salvini dovrà essere processato.

Zingaretti attacca il leader leghista