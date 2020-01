Calabria, vittoria oltre le previsioni: Jole Santelli supera il 50 per cento dei consensi

Calabria, vittoria oltre le previsioni più ottimistiche. I primi exit-poll dellaRai hanno dato Jole Santelli al 49-53 per cento e Pippo Callipo al 29-33. Aiello (Movimento 5 Stelle, Calabria Civica) e Tansi (Tesoro Calabria, Calabria Libera, Calabria Pulita) vanno dal 7 per cento all’11. Ma in Calabria basta superare l’8 per cento per entrare in consiglio regionale. In Calabria a contendersi la presidenza sono Jole Santelli (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro, Santelli Presidente, Casa delle Libertà). E Pippo Callipo (Partito democratico, Democratici e Progressisti, Io Resto in Calabria).

Calabria, la Santelli aspetta i risultati a Lametia Terme

Jole Santelli è al T hotel di Lamezia Terme, quartier generale di Forza Italia scelto dalla candidata governatrice del centrodestra per la maratona elettorale. Ad accompagnarla c’ e’ la compagna di Berlusconi, Francesca Pascale. “Sono qui come solo come amica di Jole”, ci tiene a sottolineare Francesca Pascale. “Sono contenta di esser qui – spiega – perché Santelli é la donna più onesta che conosco e sono venuta qui per la nostra amicizia, per l’affetto che ci lega . Rimango assolutamente fiduciosa sulla sua vittoria, se lo merita”. Pascale indossa un doppio petto nero con larghi revers bianchi e pantaloni di taglio maschile.

Berlusconi: Jole, tienimi informato…

Silvio Berlusconi l’ha chiamata ieri sera per incoraggiarla e chiederle di tenerlo costantemente informato sullo spoglio e l’esito del voto di Forza Italia in particolare. “Jole, mi raccomando, mandami i risultati elettorali man mano che arrivano”. Lo ha detto Berlusconi alla candidata governatrice del centrodestra convinto di una sua vittoria. Prima del voto la coordinatrice regionale di Fi non ha voluto parlare, ma con i suoi avrebbe ricordato la discesa in campo di 26 anni fa augurandosi che dal voto calabrese possa arrivare uno scatto di orgoglio azzurro. In attesa della Santelli, nell’hotel sono arrivati il numero due del partito, Antonio Tajani, i senatori Mariarosaria Rossi e Giuseppe Moles, i deputati Catia Polidori, Maria Tripodi e Andrea Orsini.