“La libera e democratica Bologna”. Così Marco Lisei di Fratelli d’Italia, ha titolato la sua diretta su Facebook durante l’aggressione dei centri sociali a un banchetto elettorale. Lisei, che è candidato alle Regionali, ha documentato l’assalto di un gruppo di attivisti dei centri sociali bolognesi. Gli attivisti rossi, che stavano sfilando per il popolo curdo, si sono fermati davanti al banchetto minacciosamente per venti minuti, tenuti a freno solo dalla polizia.

“Non è la prima volta che ci aggrediscono, ma non abbiamo ricevuto la solidarietà di nessuno. La sinistra si preoccupa dell’odio in Rete, ma non schiera contro l’odio in strada. Abbiamo la prova definitiva che a Bologna è impossibile manifestare il proprio pensiero, perché arrivano questi soggetti a manifestarti contro. Il 26 gennaio votate Fratelli d’Italia anche per liberare Bologna”.

Lisei ha concluso ricordando agli elettori una verità, sottaciuta dai media di sinistra. “Questa è la libera e democratica Bologna, quella che vuole il Pd, se voi votate Bonaccini, votate questa gente”.

Chi è Marco Lisei

Dal profilo pubblicato sul sito del Comune di Bologna. “Nato il 15 marzo 1977 a Bologna, città nella quale vive tutt’ora, svolge la professione di avvocato. Concepisce la politica come passione e servizio al cittadino per questo non ha mai rinunciato alla propria attività personale. Dopo una lunga gavetta al Quartiere Saragozza, nel quale ha svolto tre mandati, nel 2011 diviene consigliere comunale risultando il primo dell’opposizione con il record storico di 4.329 preferenze; viene quindi nominato Presidente del Gruppo PDL prima e successivamente di Forza Italia.

Entrato con Galeazzo Bignami in FdI

Nel corso del mandato risulta fra i consiglieri più presenti, attivi e con il maggior numero di interrogazioni, opponendosi concretamente e con fermezza alle politiche della Giunta e del Sindaco Merola. Nel 2016, candidato per Forza Italia, viene eletto nuovamente, risultando ancora una volta il consigliere più votato dell’opposizione. Con passione ed impegno cerca di risolvere i tanti problemi segnalati da cittadini, comitati ed associazioni”.