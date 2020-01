Banche e risparmio, “Il Salvadanaio” di Pedrizzi al Rotary di Napoli (foto gallery)

Una serata di gala, quella di lunedì 13, a Napoli, in un contesto suggestivo: il lungomare di Napoli. Nelle sale dell’Hotel Continental, Riccardo Pedrizzi, già parlamentare di An (qui il sito web) e già presidente della Commissione Finanze della Camera, ha discusso con decine di ospiti del suo libro, “Il Salvadanaio, manuale di sopravvivenza economica” (Guida Editori) . Pedrizzi è stato ospute dell’”interclub” Rotary Napoli Castel dell’Ovo, presieduto da Renato Silvestre, e dal presidente del Rotary Posillipo, Maurizio Maddaloni. I partecipanti alla cena, hanno avuto modo di ascoltare la relazione iniziale affidata a Maurizio Giancaspro, per poi dar vita a un dibattito sul libro, sui principali temi di attualità economica e finanziaria, ma anche sul Mezzogiorno.

“Il Salvadanaio” di consigli utili

“Il Salvadanaio” è un prezioso strumento di conoscenza e di riflessione contro il mercato senza etica, gli sciacalli della finanza, i predoni del risparmio, italiani e stranieri. E sostiene – come ha sottolineato Pedrizzi al Rotary – “il recupero di una dimensione etica nella finanza e nel credito, sia a livello di problemi di finanza globale, sia a livello di correttezza e trasparenza dell’agire economico della singola impresa, costituisce parte rilevante delle sfide che siamo chiamati ad affrontare”.

Fondamentale anche il tema dei valori, l’architrave dei corpi sociali intermedi, la sussidiarietà, la partecipazione, la centralità della famiglia, “che resta ed è un attore economico importante in cui lo scambio e la solidarietà, la gratuità del sostegno si trasformano in risparmio economico e dunque in guadagno per tutti”.

Le riflessioni di Riccardo Pedrizzi, saggista, docente, ex parlamentare già ai vertici delle istituzioni italiane, suonano come una denuncia del vuoto etico che domina i mercati e che scarica a pioggia i suoi effetti sui soggetti più deboli, ma forniscono anche uno strumento costruttivo per cercare soluzioni ai grandi quesiti posti dall’economia. E a Napoli il dibattito, volato alto, ne è stata un’ulteriore conferma.

Ecco la foto gallery della serata