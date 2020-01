«È una svolta politica per il Paese – commenta il portavoce delle sardine, Mattia Santori -, si dimostra ancora una volta che le piazze tornano a essere piene. Che quello che vediamo e respiriamo sul web non corrisponde a realtà. E che c’è una richiesta di una politica diversa da parte della cittadinanza. Che non è per forza giusta o sbagliata, ma semplicemente parte dal buon senso e dal volere un altro tono della politica». «Questo è stato il nostro inizio – aggiunge – e per quanto continuino a chiederci di andare oltre, di affrettare i tempi, evidentemente ancora siamo feriti da un dibattito politico che non ha rispettato le persone». Ma a parte le lagnanze sui toni alti dello scontro e sul livello basso del confronto tra gli schieramenti politici attivi sulla scena, le sardine continuano a latitare sul fronte delle proposte. Delle dichiarazioni d’intenti. Della definizione di un campo in cui riconoscersi. Muoversi. Presentarsi. Anche se sia pur nicchiando, fanno sempre più fatica a smentire chi vuole il neonato movimento ittico nato da una costola del Pd.

Ma tra supercazzole e silenzi imbarazzanti, sono sempre i soliti pesciolini rossi

E così, al momento, tra supercazzole e silenzi imbarazzanti, l’unica definizione in cui le sardine provano a riconoscersi è quella secondo cui sarebbero la prima, vera, alternativa al sovranismo. «Non abbiamo mai voluto esserlo, ma abbiamo capito che per tante persone siamo la prima vera alternativa al sovranismo e al populismo di destra», afferma Mattia Santori a margine dell’evento in corso a Bologna. «Non era stato previsto all’inizio – aggiunge –. Per noi è una grossa responsabilità. Ma anche una speranza per quello che potrà avvenire da qui in futuro». Il futuro, già: in tanto per il presente negano l’ultimo di un democratico ricorso alle urne e, contraddicendosi dal minuto dopo, sostengono Bonaccini del Pd per la prossima prova delle urne in Emilia Romagna. Tanto che, ancora poco fa, a riguardo Giorgia Meloni su Twitter ha commentato: «Per le Sardine “in un Paese normale non c’è bisogno di fare campagna elettorale”. Per loro è inutile votare in #EmiliaRomagna. Darebbero la vittoria direttamente a Bonaccini del Pd. Ma gli italiani sanno bene cos’è la democrazia e il #26gennaio avranno possibilità di dimostrarglielo».