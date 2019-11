Sulle sardine, Prodi fa il pesce in barile. E la Meloni lo inchioda… all’amo Ne nasce un botta e risposta tra i due che non lascia scampo al Professore, incalzato – tra argomentazioni logiche e incursioni satiriche – dalla leader di Fratelli d’Italia che, pescato l’ex premier all’amo, stavolta lo inchioda alle sue responsabilità postando una vignetta di Alfio Kranic. «Prodi dice che non c’entra niente con le sardine. Gli crediamo. D’altronde lui dice sempre la verità. Come quando ha promesso che con l’euro saremmo stati più ricchi. È andata così, no?»…

Sardine, botta e risposta tra Prodi e la Meloni

Giorgia Meloni, dal salotto tv di Porta a Porta, lo dice apertamente: «Le Sardine? Sono una persona navigata, non credo si tratti di un movimento spontaneo». Aggiunge anche: «Uno degli organizzatori del movimento lavora nel giornale di Prodi, quella è gente del Pd». Più chiaro di così… Talmente chiaro che il messaggio arriva dritto dritto a uno dei suoi destinatari: Romano Prodi. Il quale, non senza evidente difficoltà, prova a schernirsi e a dissimulare. E per difendersi nettamente, replica: «Non conoscono nessuno degli ideatori». Poi, evidentemente imbarazzato, affida ad una nota del suo staff la replica nero su bianco, che recita: «Si è costretti a ribadire che dietro all’iniziativa delle sardine che, da Bologna a Palermo, sta portando in piazza tante persone, non vi è il Presidente Romano Prodi il quale, e quasi se ne rammarica, pur conoscendo tante persone nella sua città, non conosce invece nessuno degli ideatori».

Le repliche affidate a una nota e ad una vignetta

Nessun suggeritore, insomma, insistono Prodi e prodiani. Ma sarà vero? Il dubbio è più che lecito. E non solo per le coincidenze e i motivi di sospetto enucleati e argomentati dalla leader di Fratelli d’Italia. Tanto che, poco fa, Giorgia Meloni ha postato sulla sua pagina Facebook la vignetta satirica firmata da Alfio Krancic in cui il professore, in giacca e cravatta su una barchetta, versa mangime per pesci a un banco di sardine. Poi, l’eloquente didascalia che mette fine al botta e risposta: «Prodi dice che non c’entra niente con le sardine. Gli crediamo. D’altronde lui dice sempre la verità. Come quando ha promesso che con l’euro saremmo stati più ricchi. È andata così, no?

