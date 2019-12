Un sorpasso storico, nella Toscana che non è più roccaforte rossa. Lo squaderna impietosamente La Nazione in un sondaggio esclusivo: in base ai dati del sondaggio che la Lega ha commissionato a Swg alle elezioni di primavera il Carroccio sarebbe primo partito.

La Lega, primo partito con il 34% dei voti (+2,5 punti rispetto alle Europee di giugno), supererebbe il Pd che si ferma al 29% (-4,3%). Crolla Forza Italia che dal 4,9% delle Europee scenderebbe al 3%, guadagno per Fratelli d’Italia, che si sposterebbe dal 4,9% al 5%.

Una notizia che colpisce e tramortisce una sinistra già in affanno in Emilia Romagna e che si è già vista strappare l’Umbria.

Testa a testa anche in Toscana come in Emilia

Ma questo sondaggio – scrive La nazione – ” è anche un test per Italia Viva. Il nuovo partito di Renzi prenderebbe il 5%. E sarebbe un flop clamoroso. Perché le regionali toscane sono il suo banco di prova: nel suo feudo l’ex premier dovrebbe fare bottino pieno, un risultato a doppia cifra che però stando ai dati Swg sembra un traguardo lontano. L’effetto Renzi peraltro fa riflettere: risucchia la maggior parte dei voti al Pd”.

Per la conquista della Toscana, la stima di Swg vede un testa a testa fra centrodestra e centrosinistra in una forchetta compresa tra il 42 e il 46%, se il Movimento 5 Stelle si presenterà con un suo candidato, è accreditato tra il 5 e il 9%.