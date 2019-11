Sondaggio Mentana: Renzi sprofonda ancora, Italia Viva in picchiata: i dati partito per partito

Doccia fredda per Matteo Renzi. Il sondaggio di Enrico Mentana per il TgLa7 è una débacle per Italia Viva. Oltre mezzo punto in meno in sette giorni. E’ il verdetto firmato Swg, l’unica nota clamorosa della rilevazione. Italia Viva è al 5 per cento, rispetto al 5,6 della settimana scorsa. Il sondaggo fotografa il consueto primato della Lega di Matteo Salvini ( 34% in calo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente). Praticamente quasi il doppio rispetto al Pd, seconda forza in calo dello 0,3% al 18,3 per cento. Il M5s sale di uno 0,4% e si assesta al 16,2 per cento. Stabile Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 9,5 per cento. Forza Italia è al 6,4% in crescita di 0,2 punti percentuali. Il centrodestra continua ad essere maggioranza nelle intenzioni di voto.

Sondaggio nefasto per Italia Viva

Italia Viva di Matteo Renzi nell’arco di una settimana tracolla di 0,6 punti percentuali, assestandosi al 5 per cento. Era in calo già una settimana fa. Un calo vistoso soprattutto considerate le velleità con cui l’ex premier baldazosamente si proiettava in doppia cifra in tempi brevi. Più il tempo passa, più la realtà è ben più amara per l’ex premier. dinell’arco di una settimana tracolla di 0,6 punti percentuali, assestandosi al 5 per cento. Era in calo già una settimana fa. Un calo vistoso soprattutto considerate le velleità con cui l’ex premier baldazosamente si proiettava in doppia cifra in tempi brevi. Più il tempo passa, più la realtà è ben più amara per l’ex premier. Novembre amaro . Sondaggio dopo sondaggio. Autunno desolante per Italia Viva, a dispetto del nome della formazione renziana. Nonostante l’ex premier continui ad “insidiare” parlamentari a Berlusconi, l’indice di gradimento scende . Ma va male anche al Pd. le intenzioni di voto bocciano sonoramente i partiti al governo.

Piccoli cenni di vita i partitini minori. Sinistra Italiana-Mdp, pur in odor di scissione, salgono dello 0,3% al 3,3%; i Verdi salgono dello 0,4% portandosi al 2,3%; dunque +Europa di Emma Bonino, che prende 0,2 punti percentuali e si assesta all’1,7%; Giovanni Toti con Cambiamo! lascia sul campo lo 0,2% e si porta all’1,1 per cento. Il 37% del campione interpellato preferisce non esprimersi.