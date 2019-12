Tamponamento tra due tram questo pomeriggio a Torino. Con 11 feriti già accertati. L’incidente avviene nei pressi di piazza Bernini. E, dopo quello di Milano, testimonia una sorta di periodo nero dei mezzi pubblici. Secondo i primi accertamenti i feriti sarebbero l’autista di uno dei due mezzi e una decina di persone. Contusioni multiple, ma, fortunatamente, tutti in codice verde. Sul posto anche i sanitari del 118 con 5 mezzi, 4 di base e una medicalizzata. Sconcerto e paura tra i passeggeri dei mezzi pubblici. Carabinieri, vigili del fuoco e Polizia municipale arrivano in forze e iniziano il loro lavoro. C’è da dare una spiegazione allo scontro. Un tamponamento non è infatti roba usuale. Eppure accade sempre più spesso. Già s’era dovuto registrare uno scontro tra un bus privato e un monopattino. Per fortuna migliorano le condizioni del 25enne rimasto ferito dopo aver urtato il portellone di un pullman di un’agenzia di viaggi in sosta a Torino. Il giovane è sveglio e cosciente ed è stato trasferito dal Cto, dove era stato ricoverato venerdì sera, alle Molinette nel reparto di Chirurgia maxillo facciale, dove sarà operato per il trauma riportato al volto. Adesso il tamponamento. Come dire: prendere i mezzi pubblici sembra diventare una sfida alla fortuna.