Svizzera inflessibile: la polizia multa un’astronave parcheggiata sulla piazza federale di Berna (video)

Svizzera, chi l’ha detto che in quel Paese non abbiano il senso dell’umorismo? Invece ce l’hanno, e proviene proprio da coloro che in genere non ne hanno. Ossia le forze dell’ordine, i tutori della legge. Che in Svizzera, si sa, hanno meno senso dell’umorismo che nel resto del mondo. Ma è accaduto. Sulla Piazza federale di Berna non è permesso parcheggiare e il divieto vale anche per le astronavi di Star Wars. Lo ricorda un video molto autoironico e spiritoso con cui la polizia cantonale bernese augura buone feste ai suoi dipendenti.Il video sta addirittura spopolando in rete.

La polizia svizzera se la vede con gli stormtrooper

Il filmato dura oltre tre minuti. In esso si vedono due poliziotti un po’ “crucchi” alle prese con i Stormtrooper, le truppe imperiali di élite della celebre saga cinematografica. Gli agenti cercano di far capire alla controparte, pronta a imbracciare le armi, che nella piazza davanti al parlamento svizzero vige il divieto di sosta, peraltro ben esplicato da un cartello stradale.

Anche una multa per l’astronave di Star Wars

“This is not the parking spot you are looking for”, spiega un funzionario (in tedesco) ai soldati, che fanno mostra di ignorare il divieto. Addirittura il collega in extremis riesce anche ad accollare loro una multa. Gli extraterrestri laprendono e se ne vanno un po’ vergognandosi per l’illecito. Non manca poi, nelle ultime sequenze, la presenza di Dart Fener (Darth Vader), intento a trasportare regali. “Che la forza della tranquillità e della placidità sia con voi”, è il

simpatico messaggio rivolto dalla polizia ai propri collaboratori.