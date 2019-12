Spray nasale contro la depressione: dopo la sperimentazione, la commissione europea dà l’ok al trattamento. Approvato l’ultimo rimedio: Spravato (esketamina) spray nasale, in associazione a un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (Ssri). O un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina-norepinefrina (Snri), potrà essere utilizzato dagli adulti che soffrono di disturbo depressivo maggiore resistente al trattamento (Trd). Si considerano affetti da Trd i pazienti che non hanno risposto ad almeno due diverse terapie antidepressive nel corso dell’ultimo episodio depressivo da moderato a grave. Un dato che le società farmaceutiche Janssen del Gruppo Johnson & Johnson precisano in una nota. Dunque, il disturbo depressivo maggiore (Mdd) colpisce circa 40 milioni di persone in Europa ed è la principale causa di invalidità al mondo.

