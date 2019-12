Sondaggio Demos: il fragile Conte spaventa gli italiani, esplode la voglia di un leader forte

Il distacco dalla politica è forte, fortissimo, mai come in questa fase. Gli italiani, in cerca di rassicurazioni di fronte ai ribaltoni della maggioranza e alle incertezze del fragile governo Conte, sono sempre più convinto che sia necessaria una leadership forte.

Il sondaggio Demos boccia la politica e il governo Conte

La fiducia nelle forze dell’ordine è al top, quella nella politica, nello Stato, nel Parlamento e perfino nelle banche, al minimo. Gli italiani avvertono sempre più distacco dalle istituzioni, siano esse locali o nazionali. Ecco perché cresce la voglia di piazza, ma anche la voglia di uomini in grado di decidere, sui veri problemi della gente. Questi i risultati più interessanti dell’indagine Demos per Repubblica che analizza il rapporto tra “Gli italiani e lo Stato”. Ne viene fuori il ritratto di un Paese confuso, insicuro, che crede solo nella polizia, nel Papa, nel Presidente della Repubblica. E che, alla domanda sugli eventuali pericoli di una “leadership forte”, rispondono che il Paese “ha bisogno di essere guidato da un leader forte” per il 55%. Di cui, in gran parte, costituito da elettori di Lega, Fratelli d’Italia e M5S. Questo spiega anche bene i sondaggi che danno il centrodestra in costante ascesa. Ma attenzione: sono pochissimi quelli che cadono nella domanda “trabocchetto” che segue quella sulla leadership forte. Preferite un regime democratico o autoritario? Qui il 67%, ovviamente, sceglie la democrazia, il resto è folklore.

In calo anche la popolarità del Papa

Sono gli stessi che dicono, per il 22%, di non avere più fiducia nella macchina organizzativa del Paese. Meno che mai nel Parlamento: solo il 15% degli italiani guarda all’organo legislativo con rispetto. E solo il 9% degli italiani continia a credere nei partiti politici. Le Forze dell’ordine, invece, incassano il 73% di fiducia espressa dai cittadini. Poi c’è il Papa, che però nell’ultimo anno perse il 6% dell’indice di fiducia. Ed ancora, Sergio Mattarella, al terzo posto, gode della fiducia del 55% degli intervistati. Ma aumenta invece la voglia di piazza, che spiega almeno in parte il successo mdiatico di Greta Thunberg e delle sardine.