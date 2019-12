«Avete detto che non volete svegliarvi una mattina con la dittatura se vince il centrodestra in Emilia Romagna». Alessandro Sallusti inchioda il capo delle sardine in diretta tv. Accade a Otto e mezzo su La7. Il direttore de il Giornale maramaldeggia con il giovane Mattia Santori. Che da un po’ di tempo è invitato nei talk show come “volto pulito” della sinistra. Una mera operazione di propaganda che risulta controproducende. Soprattutto quando la sardina se la deve vedere con un vecchio marpione come Sallusti. Il quale ridicolizza l’inesperto Santori. «Non mi risulta che in Lombardia ci sia gente che va in montagna» (come i partigiani ndr). Parliamo infatti di uma regione governata dal centrodestra. La sardina non sa che ribattere. Prima nega di aver parlato di dittatura. Poi accusa Salvini di non avere argomenti contro la “buona amministrazione” , a sue dire, dell’Emilia. Di qui il fatto che Salvini parlerebbe d’altro. Il giovane Mattia dice il tutto con un sorriso stereotipato. E non si accorge di darsi la zappa sui piedi. Così dimostra infatti platealmente che il suo è un movimento di “ascari”. Come le truppe coloniali di una volta, è funzionale al potere. Senza fare parte dell'”esercito metropolitano”. Dove s’è mai visto un movimento di protesta contro l’opposizione? È l’ultima trovata della propaganda di sinistra. La trovata di sfruttare il vantaggio dell’opposizione. Pur stando al potere. Una trovata che però, a quanto pare, non fuziona. Tutti i sondaggi continuano infatti a segnalare la crescita del centrodestra. E il regresso dei referenti politici delle sardine. Quel Pd e quel M5S di cui non si deve ufficialmente dire. Con le sue apparizioni televisive, il giovane Mattia spera forse in un seggio. A futura memoria. Lo diedero al Casarini spaccatutto. Perché non lo dovrebbero dare alla gentile sardina? Già, ma che sinistra sarà?