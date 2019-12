“Rifiuti, un disastro annunciato”: convegno di Fratelli d’Italia alla sede della Regione Lazio

Rifiuti, Fratelli d’Italia attacca in regione Lazio. “Anche di fronte all’ordinanza regionale che intima al comune di Roma di individuare i siti delle discariche, il sindaco Raggi continua a non prendere alcuna decisione. Bloccata nella sua inconcludenza, prigioniera della sua incapacità tecnica e politica di programmare e governare. E naturalmente dei dogmi della decrescita felice di stampo M5 Stelle”. Lo dichiara il consigliere regionale del Lazio di Fdi Giancarlo Righini. Il consigliere di FdI per domani lancia il convegno dal titolo “Rifiuti un disastro annunciato: Ama-Piano Rifiuti Regionale – Impiantistica”. Quindi il convegno si svolgerà alle ore 16 in sala Mechelli nella sede del consiglio regionale del Lazio (in via della Pisana 1301 a Roma).

La regione continua a rimandare il Piano Rifiuti

“D’altro canto – continua ancora il consigliere Righini – la giunta Zingaretti continua a rimandare l’approvazione del Piano Rifiuti Regionale, atteso ormai da sette anni. Poiché noi di Fratelli d’Italia abbiamo del ciclo dei rifiuti una visione innovativa, totale, a basso impatto ambientale. Tuttavia siamo consapevoli che oltre ai macro progetti a lungo termine servono soluzione nell’immediato per scongiurare una crisi ambientale imminente senza precedenti per Roma e per le province”. “Abbiamo organizzato questo convegno – aggiunge Righini – per illustrare le nostre proposte e dare un segnale forte sulla necessità immediata di mettere a sistema tutte le professionalità e le competenze politiche, tecniche ed imprenditoriali. Per stabilire la massima collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali per ricostruire l’intera filiera dei rifiuti nella capitale e nella nostra regione”.

L’elenco dei partecipanti al convegno

Al convegno sui rifiuti parteciperanno Paolo Trancassini deputato di Fdi, Giancarlo Righini consigliere regionale del Lazio di Fdi, Rachele Mussolini consigliere di Roma Capitale, Federico Rocca Responsabile Romano Enti Locali di Fdi, Piergiorgio Benvenuti presidente EcoItaliasolidale, Micol Grasselli consigliere di Fdi alla Città Metropolitana. Saranno presenti i consiglieri municipali di Fdi Gianluca Caramanna, Valerio Garipoli, Marco Palma, Alberto Mariani. Intervengono Roberto Bedini ricercatore Università di Tor Vergata, Francesco Capasso portavoce di Magnitudo Italia.