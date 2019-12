Rave di Capodanno nell’occupazione “miracolata” dal Papa. È allarme sicurezza, ma Raggi è distratta

Festa di Capodanno, con tanto di rave party e biglietti venduti online, nello stabile occupato di via Santa Croce in Gerusalemme. Quello, per capirsi, dove l’Elemosiniere del Papa riattaccò la corrente come “gesto umanitario”, ricevendo il plauso della sinistra. Il programma della serata prevede cena e festa al prezzo di 20 euro, oppure solo festa al prezzo di 10 euro. Con la possibilità di andare avanti a ballare fino alle 12 del giorno dopo. Un vero e proprio “after”, insomma, che coinvolgerà non solo la discoteca allestita nel seminterrato, ma tutti e 7 i piani del palazzo. Con buona pace delle oltre 400 persone, fra le quali molti minori, che vi abitano. E in nome delle quali furono giustificati il riallaccio abusivo della corrente, nonostante i 300mila euro di bollette non pagate, e la distrazione sulle molte illegalità compiute dallo Spin Time Labs che gestisce l’immobile.

“Uno dei Capodanno più a rischio mai tenuti a Roma”

A far emergere il caso è stato Il Messaggero, sottolineando che “L’Ultimo al grattacielo”, come recita il nome dell’evento, si connota come “uno dei Capodanni più a rischio, dal punto di vista della sicurezza, che si siano mai tenuti a Roma”. L’appuntamento, complici i prezzi popolari, promette infatti di richiamare centinaia di persone in un contesto in cui “non è previsto alcun servizio di vigilanza”, non ci sono uscite d’emergenza e le autorità non hanno alcun controllo. Tutto questo senza voler entrare nel merito delle licenze, dei permessi per la vendita di cibo e bevande, alcolici compresi, e di ogni altro tipo di autorizzazione e requisito richiesto ai “normali” esercenti.

La Questura sa. Il vicesindaco fa lo gnorri. Raggi tace

Sempre Il Messaggero riferisce che “l’appuntamento è noto alla Questura di Roma”. A richiesta di commento da parte dell’Adnkronos, però, il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Roma, Luca Bergamo, è caduto dalle nuvole. “Non conosco la questione, non sono in grado di esprimermi”, ha detto, aggiungendo che ”mi sono occupato del mio di Capodanno, che è già abbastanza complicato”. La questione, insomma, oggi non sembra riguardarlo. Eppure proprio lui a maggio, pochi giorni prima dell’intervento dell’Elemosiniere, era in prima fila insieme agli occupanti per salvare il palazzo dall’oscurità. Allo stato attuale, poi, non risultano agli atti prese di posizione del sindaco Virginia Raggi, per la quale sembra che l’unica occupazione di Roma degna di attenzione e di richiesta di sgombero sia quella di CasaPound.

Meloni: “Uno scempio, intervenga il Viminale”

«Ricordate il palazzo occupato di via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma? Quello passato agli onori della cronaca grazie all’intervento dell’Elemosiniere del Papa che ha riattaccato la luce (senza pagare gli arretrati) e aver ospitato il raduno nazionale delle Sardine? Ecco: ora è tutto pronto per la grande festa di capodanno, con tanto di biglietti acquistabili online”, ha scritto Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook. “Questa è la coerenza della sinistra: si riempiono la bocca di legalità e diritti, ma poi organizzano eventi abusivi in palazzi occupati, non pagano un euro di tasse e senza misure di sicurezza. Il ministero dell’Interno intervenga immediatamente per fermare questo scempio”, ha esortato la leader di FdI. È stato poi il deputato del partito, Federico Mollicone, a presentare una interrogazione al ministro Lamorgese.