Meloni smaschera un’altra vergogna di Pd e M5S: «Il centenario del Pci “anniversario nazionale”»

«In occasione del centenario del Pci, con decreto del presidente del Consiglio…». Comincia così il nuovo tentativo di dare man forte alle celebrazioni della falce e martello. Il centenario è considerato uno degli «anniversari nazionali». Che ha «rilevanza nazionale e internazionale». Quindi si prevede l’assegnazione – per gli anni 2020 e 2021 – di «risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza».

A denunciare la nuova incredibile mossa del governo giallorosso è Giorgia Meloni. Sui social posta una foto che smaschera la manovra di dem e Cinquestelle. Una vera e propria follia. «Dopo aver proposto l’incredibile stanziamento di quasi mezzo milione di euro per finanziare il centenario del Pci, ora Pd e M5S vogliono farlo diventare anche anniversario nazionale. La nascita del Partito comunista come l’Unità d’Italia! Ecco le priorità di questo governo…». Poi la scritta, a caratteri cubitali: «Incredibile! Per il governo M5S/Pd il centenario del Pci diventa anniversario nazionale».

Centenario del Pci, l’ira dei social

Molti i commenti su facebook. «Prima o poi, ci dovranno far votare… e allora finirà tutto questo. Per intanto, annotiamo anche quest’altra trovata», scrive Aurelio G. Dura è Santina S: «Cialtroni, senza dignità, che occupano un posto non loro, insediandosi, in malafede, senza averci interpellati». Ironizza Paolo B: «Se lo mettono come festività, io andrò a lavorare. E farò pure un’ora di straordinario per dispetto».

Il centenario del Pci? Per Guido A. ci vuole «solo disprezzo per una ignobile dittatura da dimenticare. Non c’è nulla da festeggiare». Annamaria C.: «Non mi stupisce! Negli anni ’70 in Italia una certa sn e alcuni sindacati festeggiavano il Capodanno con l’ora di Mosca». Guido M.: «Una ideologia che è stata condannata dalla storia e dai popoli. Un disastro ovunque. In Italia ovviamente festeggiamo». Particolarmente arrabbiata è Carmen S.: «Se vogliono spendere cosi quei soldi, che facciano pure colletta tra i loro simpatizzanti! Io le tasse le pago per avere servizi e non per vederle buttare in continuo. Inetti!».