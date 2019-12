Questa maggioranza Pd-M5S è a dir poco ineffabile… tanto è spudorata. Prima prepara una Legge di bilancio tutta tasse e manette. Poi però si appresta sperperare soldi per celebrare nientemeno che il centenario del Pci. E accontentare gli arzilli nostalgici della falce e martello. Così recita infatti un emendamento di parlamentari Pd e sinistra varia. «Al fine di consentire l’organizzazione e lo svolgimento di iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario del Partito comunista italiano, avvenuto a Livorno in data 21 gennaio 1921, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021». Non ci vuole il pallottoliere per fissare in 400.000 euro il costo complessivo dell’operazione nostalgia. Questa prodezza è firmata dai senatori di maggioranza Daniele Manca, Francesco Verducci, Vasco Errani.

Il deputato leghista Claudio Borghi rilancia beffardamente l’iniziativa con un divertito commento su Twitter. «Eh sì… tengono in ostaggio la legge di bilancio per questioni fondamentali». Qui è in ostaggio, per la verità, l’intero Paese. E fa infurare l’idea che i piddini che omaggiano la memoria del Pci sono gli stessi che non battono ciglio sul Mes. Bandiera rossa la trionferà. Anche nell’Europa dei tecnocrati. Del resto, non viene forse, frau Merkel, dalla Germania comunista? La Germania dei Vopos e del Muro di Berlino. Hanno appena finito, gli ex “compagni” , di versare lacrime di coccodrillo per i tedeschi dell’Est oppressi da Mosca. E già partono all’attacco con le commemorazioni del partito che godeva proprio dell’oro di Mosca. Non c’è davvero limite alla faccia tosta. E a una buona dose di ipocrisia.

Non resta a questo punto che augurarsi che questa maggioranza ridiventi al più presto minoranza.