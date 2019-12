Lollobrigida: “In Europa il governo è andato in ginocchio, con il Mes stanno svendendo l’Italia”

Lollobrigida sta dando battaglia sul Mes. Non tradiamo. “Fratelli d’Italia sta protestando contro il Mes in piazza insieme a tanti cittadini risparmiatori indignati, e sta dando battaglia in Parlamento per evitare che la maggioranza M5S-Pd-Leu e Italia Viva sottoscriva questo sciagurato trattato”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida, sta dando battaglia. A margine di un flash mob in galleria Alberto Sordi a Roma al quale hanno partecipato i parlamentari del partito guidato da Giorgia Meloni.

“Abbiamo presentato una risoluzione unitaria di tutto il centrodestra per dire chiaramente no al Mes. Speriamo, fino all’ultimo, che tutti i deputati che in Parlamento non vogliono tradire gli interessi del nostro popolo possano sostenerla. Compresi quelli del M5S che per anni hanno dichiarato la necessità addirittura di uscire dal Mes. Noi di Fratelli d’Italia non svenderemo la nostra sovranità in Europa. Vedremo a breve chi si schiererà con chi”.

Lollobrigida: “Il governo è andato in ginocchio in Europa”

Aggiunge il capogruppo di FdI: “In Europa i politici italiani sono andati in ginocchio… noi siamo andati ad avvisarli con cortesia. Quando andremo al governo avremo in testa gli interessi degli italiani”. Al al flash mob è presente una rappresentanza dell’associazione ‘Vittime del salva banche’ contro il Mes. “Conte ha dato garanzie che mai si sarebbe piegato a questo accordo”. Una vergogna assoluta. “Quest’uomo che governa senza essere stato mai eletto – scandisce Lollobrigida- oggi governa col Pd, servo delle banche e dello straniero. Il centrodestra è unito nelle posizioni rispetto al Mes sulla difesa dell’interesse nazionale”, ha ribadito il parlamentare di FdI.