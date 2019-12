La morte di Gaia e Camilla: gli investigatori vogliono capire ora se il racconto dei testimoni è veritiero. Ci sono particolari tutti da valutare.

Uno dei due amici di Pietro Genovese, Davide Acampora, seduto accanto al guidatore, ha detto che era impossibile evitare le due ragazzine: “Sono sbucate all’improvviso”. Ci sono poi le parole dell’altro testimone, Tommaso Edoardo Fornari, che era seduto sul sedile posteriore: “Fermati, fermati: ho sentito gridare questo quasi nello stesso istante in cui ho sentito il botto fortissimo alla macchina. Pietro ha continuato a guidare per altri duecento metri ma aveva cambiato faccia. Era come un automa, non sembrava in sé. Anzi sembrava proprio non capire più niente”. Quindi Tommaso si era accorto delle due ragazze e anche Davide, che avrebbe gridato all’amico di fermarsi.

Gaia e Camilla, le telecamere dei negozi di Corso Francia

Gli investigatori intendono ora visionare le immagini degli impianti di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali di Corso Francia. La speranza è che in quei fotogrammi sia racchiusa la verità sugli ultimi istanti di vita di Gaia e Camilla. E che quelle immagini possano dissipare ogni dubbio sulla effettiva velocità a cui viaggiava Pietro, il figlio del regista Paolo Genovese.

“Attendiamo con fiducia l’esito delle indagini da parte della Procura della Repubblica – ha commentato il legale dei genitori di Gaia e Camilla, Cesare Piraino, come riporta Il Tempo – Nel frattempo, anche noi stiamo svolgendo, compatibilmente con i nostri poteri e nei limiti consentiti, nostre indagini difensive agli esclusivi fini dell’accertamento pieno della verità. Abbiamo anche contattato uno dei periti italiani più prestigiosi nella ricostruzione scientifica degli eventi complessi e drammatici, al fine di avere, quando sarà possibile, una ricostruzione, appunto, scientifica del drammatico incidente”.

Lo stesso legale, a nome delle famiglie delle due vittime, ha smentito il cosiddetto “gioco del semaforo rosso” di cui si è insistentemente parlato come una pratica abituale degli adolescenti della zona. Gaia e Camilla non praticavano quel “gioco” imprudente, ha detto Piraino, e neanche i loro amici.