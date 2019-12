Per farsi perdonare Timberlake ha spiegato pubblicamente quello che sarebbe successo nella fatidica serata. E si è scusato per «aver ferito le persone che amo». «Sto lontano dal gossip il più possibile, ma per la mia famiglia sento che è importante che io parli dei recenti rumors che stanno ferendo le persone che amo», la premessa.

