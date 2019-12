“Io non sono contro Gratteri, sono dalla parte dei Tortora. Sono dalla parte delle vittime e sono anche abbastanza disturbato dal fatto che gente come Cecchi Paone o come questo ‘Giarrizzo’ continuino a dire ‘chi invita in televisione’. Come dire che è giusto che io taccia soltanto perché non dico il pensiero unico che voi dite ogni giorno”. Così Vittorio Sgarbi in un video sul suo profilo Facebook stigmatizza le parole dell’eurodeputato M5S Dino Giarrusso che ha detto “perché continuare ad invitare Sgarbi in TV dopo quel che ha detto su Gratteri?“. Un messaggio che fa seguito a quello sul Natale “politicamente scorretto“.

Sgarbi contro Giarrusso: “Gratteri è infallibile?”

“Cosa vuol dire ‘siamo dalla parte di Gratteri’? Che Gratteri è infallibile? – afferma Sgarbi in un video -. Che Gratteri è il bene contro il male? Cosa vuole dire questa teoria per cui chi critica Gratteri, chi osa parlare sta con la mafia? Non permetterti Giarrizzo, Giannullo e studia. Io non sto contro Gratteri, sto con Tortora, sto

con le vittime. I blitz – sottolinea lo storico d’arte – sono come quelli che facevano i nazisti contro gli ebrei, questo sono. Catturare 300 persone dando per scontato che sono colpevoli, no. E questo non è quello che è accaduto soltanto adesso con una retata? Con un blitz che tu difendi, ignorante? Questa è una storia che c’è già stata e che va detta proprio nel nome di Tortora che tu hai dimenticato, svergognato”.

“Allora – rimarca Sgarbi – visto che chi sta con Gratteri sta dalla parte giusta e gli altri stanno dalla parte della mafia. Leggiamo quello che è capitato non molto tempo fa ma quando Gratteri ha catturato con un blitz, come hanno fatto i nazisti con gli ebrei, 126 soggetti arrestati. La Corte d’Appello confermò le condanne solo per 8

imputati. 125 come poveri ebrei umiliati e chiamati mafiosi e soltanto 8 riconosciuti degni di quella azione. Allora non è che abbiamo dimenticato gli innocenti, gli indifesi in nome del blitz. Ma non basta perché io non contrappongo i supposti colpevoli né devo difenderli. Sono certo che tra i 350 del blitz usando tremila carabinieri più della metà saranno innocenti e difendo quei Tortora”.