Piazza Fontana cinquant’anni dopo. “A prevalere nelle commemoriazioni della tragedia sono ancora le solite riostruzioni politiche e non giudiziarie”. Lo hanno stigmatizzato a Roma Domenico Gramazio, direttore di “Realtà Nuova”, lo storico e saggista Adalberto Baldoni e il giornalista e scrittore Roberto Rosseti. Le loro relazioni si sono svolte durante la tavola rotonda del Centro Iniziative Socali a Roma. I relatori hanno preso spunto dalle continue mistificazioni di quel drammatico avvenimento compiute dai media e in particolare dalla tv di Stato. Dopo cinquant’anni tutto ciò è un assurdo. Per questo il titolo del convegno – Controinformazione su Piazza Fontana- è stato quanto mai azzeccato.

Piazza Fontana: informazione politica nella Tv pubblica

Trasmissioni e commentatori in tv perseverano nel puntare il dito esclusivamente contro l’estrema destra. Sembrano tutti seguire alla lettera sentenze politiche, ignorando le gravi omissioni e i depistaggi di alcuni apparati dallo Stato, hanno detto i relatori. Rossetti ha fatto notare che persino Paolo Mieli intervenuto al Tg2 Post ha messo in dubbio la validità delle varie sentenze che si sono succedute. Troppe ricostruzioni mettono ancora in dubbio i risultati delle indagini circa la morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli. In questa maniera sotto accusa è ancora una volta il commissario Luigi Calabresi, per il cui omicidio sono stati condannati invia definitiva i vertici di Lotta Continua.

Sotto accusa, poi, le trasmissioni che ancora in questi giorni veicolano la convinzione che Piazza Fontana si stata all’origine della nascita della stagione sanguinosa delle Brigate Rosse. Ricordiamo inoltre che pochi giorni fa la senatrice di FdI, Isabella Rauti, ha dovuto intrvenire con veemenza e chiarezza contro chi chiama in ballo acora il nome del padre, assolto nel ’72.