Checco Zalone stavolta sbaraglierà il campo: David di Donatello e Nastro d’Argento assicurati. Non farà prigionieri: il suo film “Tolo Tolo” sicuramente e certissimamente antifascista non vincerà solo al botteghino. Con oltre mille sale prenotate quello è già chiaro. Vincerà i premi! Farà incetta di premi.

E finalmente, si dirà. Miglior film, migliore sceneggiatura, miglior tutto e di più. Un pallottoliere di premi.

Perché stavolta la nostrana critica fieramente antifà, quella congrega di nasini fini che la puzza del plebeo ignorante l’avvertono a chilometri manco fossero Grizzly, non gli si opporrà. Né lo snobberà. Anzi.

Questo “Tolo Tolo” non è infatti un film per tutti. Meglio: è per tutti, ma soprattutto, anzitutto è per Loro. Lorsignori. O, per dirla alla Longanesi, per la nota congrega di “buoni a nulla capaci di tutto”.