Che ci fa la Lega con la Cartaginese? Aveva votato contro la sfiducia a Zingaretti

«Ma che ci fa la Lega con l’onorevole Laura Cartaginese?». È quanto si legge sulla pagina Facebook 7Colli. «I boatos raccolti da Il Tempo in edicola raccontano di una transumanza azzurra a Roma verso il partito di Salvini. Assieme a nomi di tutto rispetto, c’è anche quello di una stravagante consigliera regionale. La Cartaginese appunto». 7Colli spiega che «recentemente costei si è distinta per aver votato contro una mozione di sfiducia a Zingaretti in un italiano improvvisato. Forse per l’emozione del momento». Come si può ascoltare dal video che è stato postato a corredo dell’articolo.

L’azzurra passa con la Lega

«Passata la bufera e col governatore in salvo, la Cartaginese è rimasta in bilico all’interno di Forza Italia, salvo poi vedersi attribuire una spiacevole volontà di aderire alla Pisana nel neogruppo consiliare di Italia Viva». Ma, si legge ancora su 7Colli, non se ne è fatto nulla. «Ora, se la prende la Lega, con una normalità sconcertante. E chissà come andrà il giorno in cui anche da parte leghista dovessero decidere di presentare la sfiducia a Zingaretti, che guarda divertito quello che succede in Aula, assieme al suo custode di giunta, Leodori».

Le anticipazioni

Comunque, anticipa 7Colli, pare che assieme alla Cartaginese starebbero prendendo la direzione della Lega Davide Bordoni, segretario romano di FI, e i fratelli Stefano e Fabio De Lillo, con il loro seguito elettorale.

Per Forza Italia significa praticamente sparire a Roma: dopo ventidue anni in Campidoglio non resterebbe più alcun esponente azzurro. Era il 1997 quando FI si presentò per la prima volta alle elezioni amministrative nella Capitale e da allora il partito di Berlusconi in Consiglio comunale è sempre stato presente. Fino ad oggi. Con Bordoni, conclude 7Colli, FI perde in un colpo solo l’unico consigliere comunale e il segretario cittadino, confermato al recente congresso celebrato prima delle ultime elezioni europee.