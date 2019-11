X Factor, il quinto live show si conclude con la scelta del pubblico di mandare al ballottaggio Giordana Petralia. La concorrente di Sfera Ebbasta che ha cantato una canzone di Sia, Chasing Paper. E proprio sulla sua performance c’è stata una prima schermaglia tra Samuel e Sfera: il primo ha infatti contraddetto il secondo osservando che Sia non ha scritto la canzone per Giordana ma ha lasciato il brano a disposizione delle case discografiche. Sfera ha ribattuto: “Senza l’autorizzazione di Sia Giordana nonpoteva cantarlo, quindi ha riconosciuto che lei ha una marcia in più”.

Giordana sfiderà l’artista che durante la settimana, con il suo inedito, avrà collezionato meno streaming e download. La sfida finale si terrà all’inizio della prossima puntata Live di X Factor, giovedì 28 novembre alle 21.15 su Sky Uno.

Un primo botta e risposta cui ne è seguito un altro, dopo l’inedito di Nicola Cavallaro scritto, tra gli altri, da Tom Walker. Nel commentare l’esibizione Samuel ha sottolineato l’importanza di promuovere la musica italiana, in un mercato sempre in lotta con le grandi hit internazionali. Un’osservazione che gli altri giudici del talent non hanno seguito, replicandogli che ormai l’inglese è la lingua dell’Europa e che in un mondo globale l’idea di promuovere la musica italiana non ha senso.

Poi, nella puntata, quasi a voler dare ragione alla puntualizzazione di Samuel, sono arrivati sul palco dell’X Factor Dome, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Due giganti della musica italiana che hanno annunciato per settembre unconcerto insieme all’Olimpico di Roma. Hanno intrattenuto il pubblico con due grandi successi, “Bomba o non bomba” e “La storia siamo noi”.

Gli altri ospiti di X Factor sono stati Mahmood e Gemitaiz&Mad Man. Molto apprezzato il pezzo di Eugenio Campagna, Cornflakes. In molti sono pronti a scommettere sulla sua vittoria ma molto quotata è anche Sofia Tornambene che ha fatto riascoltare il suo cavallo di battaglia A domani per sempre. Da non sottovalutare La Sierra, con il brano Enfasi.