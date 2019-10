X Factor, una frase di Mika sugli auricolari getta scompiglio. Ha svelato un meccanismo segreto?

X Factor, l’ospite d’onore al primo Live Show del talent di Sky è stato Mika. E’ stato proprio Mika, quinto giudici che si è aggiunto ai quattro regolari, a ripescare la concorrente Giordana Petralia e a polemizzare un po’ con Sfera Ebbasta sul look della giovanissima artista. Secondo Mika Giordana Petralia, la talentuosa concorrente della squadra di Sfera che si esibisce con l’arpa, aveva un look da Sanremo, troppo vecchio per lei. Sfera non ha gradito e ha replicato con una battutaccia: “Ma tu che sei vestito così ti metti a parlare del look di Giordana?”. Qualche scintilla tra i due ma niente rispetto a ciò che è accaduto quando Alessandro Cattelan ha chiesto a Mika di dare qualche consiglio ai giudici.

X Factor, Mika e la frase che ha gelato lo studio

Mika, che è stato a sua volta giudice in tre edizioni di X Factor, non si è fatto pregare e ha lanciato una frase sibillina che ha creato imbarazzo e ha dato il via sui social a una serie di retroscena: “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecchiette, buttate quei cosi e seguite il vostro cuore”.

Cosa ha voluto dire Mika? Che i giudici di X Factor sono teleguidati? Che gli autori danno suggerimenti alla giuria? I complottisti sempre a caccia di succose novità non si sono fatti pregare commentando: “Mika ha appena spoilerato come funziona X Factor, sto volando”.

In ogni caso, ad avere la peggio al primo Live è stata Mariam Rouass, della squadra di Sfera Ebbasta, che non l’ha presa molto bene. L’altra concorrente in bilico, Giordana Petralia, è stata salvata da Mika che pur avendola criticata per il look, l’ha giudicata un talento forte che non meritava l’esclusione.