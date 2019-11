Vigili del fuoco in piazza per chiedere più tutele. Meloni al governo: «Basta prese in giro»

“Basta prendere in giro i vigili del fuoco!”. Giorgia Meloni sbotta sul suo profilo Facebook contro la maggioranza che “ha rinviato la nostra risoluzione mentre poteva essere preso un impegno serio da parte di tutti i partiti”. Il tema è quello dell’adeguamento dello stipendio e delle tutele previdenziali che i pompieri “aspettano da anni”. E per il quale, proprio oggi, sono scesi in piazza in tutta Italia.

FdI annuncia battaglia al fianco dei vigili del fuoco

Lo sfogo della leader di FdI sull’ennesimo tradimento di certa politica nei confronti dei vigili del fuoco arriva a una manciata di giorni dalla tragedia di Alessandria, dopo la quale tutti i partiti e tutte le figure istituzionali hanno espresso cordoglio per le vittime e vicinanza ai pompieri. Parole alle quali, però, la maggioranza non sembra voler far seguire fatti. Almeno non spontaneamente, se non con una sorta di elemosina da 25 milioni del tutto insufficiente a coprire le esigenze del Corpo. FdI promette battaglia sul tema: “Fratelli d’Italia c’è: al Senato – ha chiarito Meloni – sono pronti i nostri emendamenti per rendere possibile” l’impegno di tutti i partiti.

La “previdenza” affidata alle collette dei colleghi

Quale sia, oggi, la situazione dei vigili del fuoco lo ha spiegato con chiarezza un sindacalista proprio all’indomani della tragedia. “Se muori – ha denunciato – ti danno poco più di 2.000 euro per i funerali e tutto finisce. Le collette fanno il resto”. Mancano, inoltre, un’assicurazione sanitaria adeguata, un contratto aggiornato e dotazioni in grado di sostenerli nel loro difficile e per lo più pericoloso lavoro. “Non bastano le lacrime fino al giorno dei funerali per poi dimenticarsi di quelle persone”, ha scritto su questo giornale il direttore, Francesco Storace.

I pompieri in piazza in tutta Italia

Ed è quello che, tra le righe, dicono anche i sindacati, oggi scesi in piazza in tutta Italia per chiedere risorse serie in finanziaria. “Siamo qui in piazza per rivendicare diritti, salario e tutele“, ha spiegato Mauro Giulianella. Il responsabile nazionale della Funzione Pubblica Cgil Vigili del Fuoco si trovava al presidio di piazza Montecitorio, dove i manifestanti sono stati raggiunti dai deputati di FdI Marco Osnato ed Emanuele Prisco, primo firmatario della risoluzione per l’adeguamento dei loro stipendi. “Servono risorse nella legge di Bilancio per valorizzare e retribuire adeguatamente i Vigili del Fuoco, anche dal punto di vista previdenziale. Sul fronte delle tutele rivendichiamo risposte da parte del governo: non abbiamo l’assicurazione Inail, bisogna intervenire prevedendo risorse”, ha proseguito il sindacalista, ricordando anche che “c’è bisogno di assunzioni” e che “bisogna assolutamente rinnovare il contratto”. Una mobilitazione unitaria che non si esaurisce con oggi: già il 21 novembre è in programma uno sciopero nazionale.