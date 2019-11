Rifiuti, un caos senza fine. E Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, lo dice forte e chiaro. «Piena vicinanza di Fratelli d’Italia ai cittadini di Falcognana. Che oggi si mobilitano in un sit-in contro l’ipotesi delle giunte capitolina e regionale di utilizzare la discarica per i rifiuti di Roma». L’esponente FdI è apertamente contrario all’utilizzo della discarica laziale per i rifiuti della capitale. E ha una posizione inequivocabile a riguardo. Non si può risolvere l’annoso problema della spazzatura che invade la capitale gravando sulla discarica di Falcognana.

Rifiuti, Lollobrigida: piena vicinanza di FdI ai cittadini di Falcognana

«Già in passato – prosegue il capogruppo alla Camera di FdI in un post ripreso anche dalla pagina Facebook 7 colli – la rappresentanza dei residenti aveva espresso chiaro parere contrario. L’area, tra le altre cose, è inserita in un contesto di altissimo pregio. (La zona è caratterizzata da uno dei luoghi di pellegrinaggio più noti al mondo). Ma soprattutto – aggiunge Lollobrigida – non possiamo consentire che Raggi e Zingaretti scarichino sui cittadini del IX municipio la loro completa incapacità di trovare una soluzione seria e strutturale all’emergenza rifiuti della Capitale».