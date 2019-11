Paura a Venezia, si attende il peggio. Il sindaco Brugnaro fa chiudere Piazza San Marco

Nuova allerta acqua alta. La previsione è peggiorata di ora in ora (fino a poco fa si parlava di 150 cm e giovedì sera di 145). Era già stato stabilito, comunque, che oggi le scuole sarebbero rimaste chiuse. Dopo un giorno di tregua, piazza San Marco è di nuovo allagata. I pochi visitatori si accalcano sulle passerelle sospese sull’acqua che sale sempre di più. Le prime sirene di allarme hanno cominciato a suonare alle 6.39 del mattino mattina.Gli addetti stanno togliendo le passerelle sospese che in queste ore erano l’unico collegamento e passaggio tra i lati di piazza San Marco. E mentre ricomincia a piovere la zona ora è completamente sommersa dall’acqua. La gente è scossa. I minuti passano. Visto l’innalzarsi della marea sono stati sospesi i collegamenti del servizio pubblico in #CanalGrande. E’ attiva la centrale operativa territoriale a piazzale Roma’, comunica il Comune di Venezia, via twitter. La situazione è surreale.

Il sindaco continua a dare indicazioni : “Evitare gli spostamenti“, è l’invito rivolto alla cittadinanza, ai turisti. Non solo piazza San Marco, in tutta la città lagunare è pericoloso muoversi. “Un’altra giornata di allerta per Venezia – ha scritto su twitter -. Il vento di scirocco continua a soffiare. Vi invito a evitare gli spostamenti e a tenervi aggiornati sul livello dell’acqua con il Centro Maree. Serve la collaborazione di tutti. Grazie”. La