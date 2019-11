Fabio Fazio in versione cantante intona una versione di Alla Fiera dell’Est di Angelo Branduardi dedicata alle sardine. Sugli account social di Che Tempo Che Fa, il conduttore intona: “Alla fiera dell’est per due soldi una sardina mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò la sardina che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell’est per due soldi una sardina mio padre comprò. Ma la canzone continua: e venne il cane, che morse il gatto, che si mangiò la sardina, che al mercato mio padre comprò”. Accanto al video, postato nel pieno delle polemiche per la partecipazione di Carola Rackete alla trasmissione, il commento recita: “Alla fiera dell’est 2.0 di Fabio Fazio”.

Numerosi i commenti al video, tra fan del conduttore e della trasmissione e critiche sia a Fazio sia alle sardine. C’è chi si lancia in metafore ardite (“Il cane è nero e rappresenta il freddo gelo della destra nazista!”), chi applaude a prescindere e chi si lamenta per “i punti persi, pensare che lo gradivo come conduttore”. Poi c’è chi ironizza auspicando “che la sardina sia con te, ma anche con il tuo pusher” e chi va dritto al punto: “Poi non ti lamentare se polemizzano”.