Lo scandalo del reddito di cittadinanza: al nord accolte metà delle domande rispetto al sud

È una strana Italia “a due velocità” quella che emerge anche dall’analisi fatta dall’Adnkronos sulle domande di Reddito e di Pensione di cittadinanza presentate al 31 ottobre scorso. Infatti, oltre a una evidente differenza nella distribuzione delle richieste (in Campania sono più di 4 volte quelle presentate in Veneto che ha un numero praticamente simile di abitanti) spicca anche il ratio di accoglimento delle domande. Un livello che al Sud e nelle Isole è sempre superiore ai due terzi, laddove al Centro Nord si aggira intorno al 50%.

I dati sul reddito di cittadinanza ne decretano il fallimento

Il giorno dopo la bocciatura del reddito di cittadinanza da parte della Svimez, arrivano altri dati a sancirne la scandalosa ripartizione. Ricordando che le domande sono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione, i dati diffusi oggi dall’Inps sono emblematici. La percentuale di domande in Sicilia vede quasi tre richieste approvate su quattro (ovvero il 73,6% su circa 240 mila totali). Non lontano il dato della Campania (oltre il 72%) e della Calabria (sopra il 70%). La Lombardia, nonostante una popolazione di oltre 10 milioni di persone, ha presentato ‘solo’ 153 mila domande. Qui il livello di approvazione scende al 55. Poco sopra alle Marche (54%) e all’Emilia Romagna (53%). Il risultato è che le 85.529 pratiche di reddito e pensione approvate in Lombardia sono inferiori alle 90.158 della Puglia, che ha una popolazione due volte e mezzo minore. In fondo a questa classifica il Trentino Alto Adige, dove sono state presentate appena 7.163 domande (lo 0,46% del totale, pari a 1,555 milioni). Eppure di questo numero esiguo di richieste ne sono state accolte solo il 46%, pari a 3.286 unità (lo 0,32% del totale).

Al 31 ottobre scorso erano 900.283 le domande di Reddito di cittadinanza e 120.327 quella di Pensione di cittadinanza accolte, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Lo comunica l’Inps sottolineando come sono invece 1.555.588 le domande presentate. In cima alla classifica regionale, si conferma la Campania, dove su 270.901 domande complessivamente presentate, quelle accolte per il reddito sono 177.194. Quelle di pensione sono state 17.731. Segue la Sicilia con 239.936 domande totali (di cui accolte 158.675 per il reddito e 17.997 per la pensione).