L’Italia di Mancini pesca la Svizzera, la Turchia e il Galles. E tira un sospiro di sollievo. A Bucarest è ancora in corso il sorteggio dei gironi della fase finale del prossimo Europeo. Ma l’Italia Mancini sa già tutto: è un girone davvero abbordabile. Una possibilità in più per gli azzurri, quindi. Basti pensare che, tra le big, Francia e Germania sono nello stesso gruppo. Lo spauracchio sarebbe stato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ma, stavolta lo Stellone sembra averci aiutato. Alla fine saranno formati sei gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due di ogni gruppo e le migliori seconde 4 passeranno. Andando a comporre il quadro degli ottavi di finale. Stavolta non c’è un unico Paese ospitante. Sarabbo infatti ben 12 le città dove si svolgeranno gli incontri. Un torneo itinerante, insomma. Londra, Dublino, Roma, Monaco, Baku, San Pietroburgo; e ancora: Budapest, Bucarest, Amsterdam, Bilbao, Galsgow e Copenaghen. Alle 20 squadre già qualificate si aggiungeranno le 4 che faranno i plai-uff. L’Italia è testa di serie nel gruppo A. Gli Azzurri fanno parte del gruppo A e giocheranno le prime tre partite a Roma, compresa quella inaugurale del 12 giugno contro la Turchia. Da ricordare che la Nazionale si è qualificata a Euro 2020 dopo un filotto da record di 10 vittorie consecutive.