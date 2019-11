Lilli Gruber a La7 apre un altro fronte di polemica dopo quello sul testosterone. La conduttrice de La7 stavolta va alla guerra delle parole. Ospite del suo compagno di emittente, Corrado Formigli, impartisce il suo sermoncino quotidiano. E attacca i leader che usano linguaggi a suo dire violenti. “Trovo intollerabile lo sdoganamento del linguaggio violento” “La politica dei demagoghi e dei populisti porta a un imbarbarimento del linguaggio. I leader politici sono responsabili della violenza. Quando Salvini ha chiamato Carola Rackete “zecca”, chi ha letto i libri di storia lo sa… gli ebrei venivano definiti zecche. La violenza non può che portare violenza. Dobbiamo essere fermissimi”. Insomma, il termine “zecca”, va bandito dal linguaggio dei leader politici.

Lilli Gruber promuove il libro contro i leader di destra

In attesa di un vocabolario della Gruber su quali sono le parole che si possono usare e quelle che vanno bandite, l’ex europarlamentare Ds ha sfornato un libello. “Basta! Il potere delle donne contro la politica del testosterone” (Edizioni Solferino). La Gruber ha stilato la sua classifica di uomini di potere che vengono raccontati ciascuno nel proprio antro al testosterone. Trump, Bannon, Erdogan, Xi Jinping, Putin, Bolsonaro, Johnson, Epstein, Weinstein, Salvini. Sintomatico, semmai, rimanendo ai giorni nostri, che rimangano fuori il presidente canadese Trudeau e il presidente francese Macron.

Le donne esemplari? Tutte di sinistra

Dall’altra parte ci sono le donne “esemplari”. Greta Thunberg, Paola Cortellesi, Luciana Littizzetto, Michela Murgia, Angela Merkel, Christine Lagarde, Nancy Pelosi, Ursula von der Leyen. Un elenco che sembra dettato dai partecipanti al gruppo Bildeberg. Gruppo al quale la Gruber ha partecipato anche quest’anno. Ovviamente non c’è spazio per neanche una donna di destra. Non c’è spazio per Marine Le Pen, per Giorgia Meloni. Ma neanche per scrittrici come Susanna Tamaro. Vuoi mettere il valore culturale della Littizzetto? Insomma, un chiaro libretto di propaganda ideologica. Condivisibile solo il titolo: “Basta!” Basta con le lezioni scritte con la penna rossa.