Oggi che la Carfagna attacca il suo partito anche s ulla questione della mozione Segre non votata da FI e si appresta a uscire dal partito azzurro , (paradossalmente per formare un altro partito col salviniano Toti…) sulla rete sono state rispolverate alcune sue interviste non proprio “moderate” della Carfagna. Interviste che evidentemente Berlusconi aveva letto. Visto che è lui, in primis, a non comprendere come la sua ex pupilla possa lavorare pubblicamente per accentuare le distanze nel centrodestra in nome di un moderatismo che è proprio di Forza Italia anche oggi. A quanto pare sarebbe stato proprio il Cavaliere a chiedere a Mara di accomodarsi fuori, come ha lasciato intendere nelle dichiarazioni sul caso-Segre a proposito di chi dissente