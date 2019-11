La Casellati rimane di sasso per la maleducazione del premier armeno “grillino”. Si era seccato per il ritardo… (video)

Anche il premier armeno ci insulta. Da quando c’è il governo rosso-giallo l’Italia non conta più nulla all’estero. Nikol Pashinyan è il premier armeno. Dal 2018 quando in Armania ha vinto uno schieramento simil-grillino, (contro la corruzione e pro Europa). Ma si vede che le buone maniere non le hanno ancoraimparate. Almeno a giudicare da quello che è successo in occasione dell’incontro al Senato. La presidente del Senato Elisabetta Casellati infatti aveva ricevuto l’ospite illustre. Ma aveva tardato cinque minuti. L’ineffabile armeno, ostentatamente, si er amesso nell’attesa ad aggiustarsi i capelli davanti allo specchio della sala d’attesa. Continuando a farlo anche dopo che era stato avvisato che il presidente era arrivata. Ma non è finita. Il premier armeno non ha stretti la mano alla Casellati, ed è andato via prima di lei lasciandola col proverbiale palmo di naso.

Il premier armeno maginificato dal giornale di regime

Seduti per il colloquio, il premier armeno guardava nervosamente l’orologio. E non è ancora finita. Il giornale di sua proprietà ha scritto un articolo sull’accaduto, firmato da uno pseudonimo. Il giornale di regime armeno infatti definisce il suo premier “cosienzioso” e logicamente si è seccato per il lieve ritardo. Il giornale raccontal’episodio dello specchio e scrive anche di più con una certa gioia maligna. “Continuò a farlo anche quando Casellati era già arrivata e lo aspettava. Un funzionario del cerimoniale stava cercandi disperatamente di avvertirlo sull’arrivo di Casellati”. E conclude in evidente malafede. “Ciò naturalmente non ha influito sul discorso preparato per l’incontro ufficiale…”. Cosa non vera, come si vede nel video. Nelle frasi successive, si magnifica il premier armeno. Dicendo addirittura che il nostro premier si chiama Giuseppe Conti. Ma chi l’ha raccomandato questo giornalista nel giornale del premier?