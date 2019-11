Inadeguata, impreparata, inconsapevole. Solo all’inseguimento dei sondaggi. Ma è davvero così? A quanto pare no, ed è arrivato il momento di smetterla di lamentarsi dell’attuale classe dirigente italiana. Perché, anche se a molti era sfuggito, uno statista c’è. È Luigi Di Maio. Giggino da Pomigliano. Lo ha detto lui stesso. O, almeno, lo ha fatto capire in maniera piuttosto esplicita.

Fare cassa sulla pelle di aziende e famiglie

L’occasione per rimarcare la differenza tra lui e «i politici» è la tassa sulla plastica. La contestatissima tassa sulla plastica. Di Maio continua a difenderla a spada tratta, nonostante le molti voci – e non solo di avversari politici – che hanno chiarito che rappresenta un colpo quasi mortale a un importante comparto industriale italiano, oltre che ai bilanci delle famiglie. E tutto questo non per ragioni ambientali, che appaiono piuttosto come una utile foglia di fico, ma per ragioni di cassa. La plastic tax da un euro al chilo, infatti, servirà a portare allo Stato entrate per 1,1 miliardi nel 2020 e per 1,8 miliardi nel 2021. Soldi senza i quali la già traballante manovra non si tiene. Figurarsi, poi, il governo, che è perfino più traballante dei conti pubblici italiani.

Di Maio svela a tutti di essere uno statista

Di Maio, però, la racconta diversamente. «Plastic tax? Una tassa che aiuta a convertire la propria produzione e a inquinare di meno, dopo tanti anni in cui si è parlato di plastica e dell’inquinamento», ha detto Di Maio, dagli stabilimenti Comau di Shanghai, che ha visitato nell’ambito della missione istituzionale in Cina.