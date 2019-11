“Io sono Giorgia” spopola anche tra i bambini. Ecco la versione di Cristina D’Avena (video)

La #IoSonoGiorgiaChallenge colpisce ancora. Leggermente fuori tempo massimo, anche Cristina D’Avena viene infatti contagiata dal remix virale del comizio di San Giovanni della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. E così, dal palco dell’Alcatraz di Milano, anche la mitica cantante di tante sigle di cartoni animati intona – chitarra alla mano – il martellante motivo fra risate e applausi dal pubblico. Il testo però stavolta non riguarda la deputata, ma il cartoon di metà anni ’80 ‘Jem’: “Io sono Jem! Sono una donna! Sono cantante, bella e stravagante”, esclama Cristina D’Avena, riadattando la sigla del cartoon alla base del remix ‘meloniano’. A condividere su Facebook il video del siparietto musicale è la stessa cantante: “Scusate… – scrive divertita – Mi sono fatta trascinare”. Una “febbre” che non sta certamente danneggiando la Meloni in termini di popolarità…

La figlia della Meloni e “Io sono Giorgia”

A Fuori dal coro su Rete4, condotto da Mario Giordano, la Meloni era stata interpellata, qualche giorno fa, proprio sul tormentone musicale creato sulla base delle sue parole nel comizio di piazza San Giovanni. «Volevano sfottere e invece», ha ironizzato la leader di Fdi, parlando della canzone “Io sono Giorgia”. Che comunque è un grande successo: «Anche Ginevra stasera mi ha detto: genitore uno genitore due…», aveva scherzato Meloni. Qualche giorno prima, a “Un giorno da pecora”, la Meloni aveva invece canticchiato la canzoncina. “Genitore 1, Genitore 2, Genitore 1, Genitore 2….”. «E’ un tormentone che entra nel cervello», aveva detto Meloni, prima di lanciarsi nel ritornello: “Ioooooo sooonooo Giorgia….”.