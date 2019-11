Ibrahimovic investe nell’Hammarby e fa infuriare i tifosi del Malmöe. La decisione dell’idolo svedese di acquistare parte del club di Stoccolma causa reazioni rabbiose nella sua città natale. A Malmöe la statua di Ibra alta 3 metri è stata deturpata da fan arrabbiati. Vernice bianca spruzzata alla base mercoledì e fuochi d’artificio vengono fatti esplodere. Senza causare gravi danni. La polizia inoltre indaga su un messaggio minaccioso spruzzato a terra. Adesso, attorno alla statua di Ibrahimovic c’è una recinzione protettiva. A Stoccolma, la parola “Giuda” è stata scritta all’ingresso della casa di Ibra. Nel raffinato quartiere di Ostermalm, secondo il quotidiano Aftonbladet.

Aringhe davanti casa di Ibrahimovic

Una lattina contenente aringhe fermentate è stata gettata davanti a casa sua. Una delicata e pungente specialità svedese settentrionale. Apprezzata da alcuni e non da altri, è stata anche versata di fronte all’edificio. Atti di vandalismo seguiti all’annuncio di mercoledì. Quando si è saputo che Ibra avrebbe preso una partecipazione del 25% dell’Hammarby, club rivale del Malmoe. Ibrahimovic, che in passato ha giocato per il Malmöe, ha detto ad Aftonbladet che puntava “ad aiutare l’Hammarby a diventare il miglior club in Scandinavia”. Secondo l’accordo, Ibrahimovic avrebbe acquistato la metà del 47% degli americani dell’Anschutz Entertainment Group (AEG). Proprio AEG possiede anche i Los Angeles Galaxy che militano nel campionato americano MLS e dove Ibrahomivic ha giocato nelle ultime due stagioni. Il 38enne ora sta lasciando il club americano, ma ha escluso di giocare nel campionato svedese. Si ipotizza un ritorno in Italia con il Milan che è interessato all’attaccante.