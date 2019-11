Fondazioni e Centri studi non conformi si riuniscono a Roma: “Vareremo una rete per progetti identitari”

Fondazioni e Centri studi si riuniscono e varano un ambizioso progetto. Oggi alla Camera dei Deputati si è presentata la rete delle Fondazioni e dei Centri studi non conformi che riunisce dieci tra le principali realtà identitarie italiane. Esposto anche il Manifesto in dieci punti da cui emerge una destra moderna ma ancorata ai propri principi e valori. Alla rete delle fondazioni e dei centri studi non conformi a cui aderiscono alcune delle principali realtà del mondo politico italiano. Come detto, in occasione della conferenza stampa è stato annunciato il “Manifesto della cultura identitaria e non conforme”.

Rauti: alternativa all’egemonia della sinistra

L’obiettivo dell’iniziativa è stato illustrato da Francesco Giubilei (Fondazione Tatarella), Isabella Rauti (Centro Studi Rauti) e Fabrizio Fonte (Centro Studi Dino Grammatico). “L’intento è quello di costruire una rete con le principali fondazioni e centri studi non conformi per proporre iniziative, eventi, progetti condivisi offrendo una voce e una prospettiva alternativa all’egemonia culturale della sinistra. È un’idea nata durante la Giornata Tricolore 2019 il 28 settembre scorso a Custonaci”.

Numerose le Fondazioni che hanno partecipato