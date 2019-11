Feltri sferzante sulla statura di Brunetta. E lui replica: «Non ho scelto io di essere basso»

È scontro. Un duro botta e risposta. Ancora ironia sulla statura di Brunetta. Che la prende ovviamente male. Stavolta a “deridere” l’ex ministro è Vittorio Feltri. La sua battuta è affidata a Twitter: «Brunetta è andato a Venezia con l’acqua alta. Imprudente». Il riferimento è al fisico dell’esponente azzurro.

La replica è dura e amara. «Caro Feltri», dice il deputato di Forza Italia. «Nessuno nella vita può scegliere di essere alto o basso. Dipende da noi però, affrontare la vita con serietà, generosità ed amore piuttosto che con banalità opportunismi o razzismo».

Ma questo è solo uno dei tanti casi in cui si ironizza sulla statura di Brunetta. Ironie anche pesanti, in passato. Che talvolta si sono trasformate in insulti. Ultimamente hanno provocato rabbia le varie offese distribuite a destra e manca dal ministro Lorenzo Fioramonti. Una riguardava l’esponente azzurro: «L’unica cosa che mi fa sorridere è ripensare alle immagini di Brunetta protetto dai carabinieri mentre i manifestanti lo insultano… quella è una bella Italia. Ed era arrivato poi alla conclusione: «Vedremo. Ma secondo me qui finisce a mazzate. Se dovesse essere così, mi dispiacerebbe solo di non esserci».