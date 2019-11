FdI a Bolzano celebra il 4 Novembre. Meloni: «Grazie a chi ogni giorno difende il Tricolore» (video e foto)

«Nella Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un grazie a chi ha combattuto per la nostra Patria e a chi ogni giorno onora e difende il nostro Tricolore. Viva l’Italia». Sulla sua pagina Facebook, Giorgia Meloni ha salutato il 4 novembre con questo messaggio e con una locandina con sfondo tricolore. “4 novembre Festa della Vittoria. Sempre, ovunque e prima di tutto italiani (N. Sauro)”, vi si legge.

FdI a Bolzano per il 4 novembre

Quest’anno Fratelli d’Italia ha scelto di festeggiare il 4 novembre a Bolzano, dove una delegazione del partito ha preso parte alla cerimonia ufficiale. La scelta dell’Alto Adige, come spiegato dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, che ha guidato la delegazione, è stata dettata dalla volontà di ribadire che l’italianità di queste terre non si tocca, dopo le ripetute provocazioni arrivate dal consiglio provinciale e non solo. «Centouno anni fa tanti uomini provenienti dall’Italia dei mille dialetti si ritrovarono uniti al fronte, fianco a fianco sotto la bandiera Tricolore. E ai tanti ragazzi e ragazze in divisa che oggi come ieri difendono la nostra Patria, la nostra sicurezza e la democrazia, Fratelli d’Italia rende omaggio a Bolzano», ha spiegato ancora Lollobrigida. Oltre a Lollobrigida, della delegazione hanno fatto parte i deputati Luca de Carlo, Ciro Maschio, Maria Cristina Caretta e Marco Osnato.

La Russa: «Fu la consacrazione dell’unità nazionale»

«La data del 4 novembre 1918 segna la vittoriosa conclusione della Grande Guerra e il momento culminante della consacrazione dell’Unità nazionale. L’Italia dimostrò in quella occasione di essere una Nazione forte e coesa. Quel giorno si radicò un profondo senso di patriottismo e consapevolezza dei valori nazionali, divenuto patrimonio comune degli italiani. Alle Forze armate, baluardo di sicurezza e democrazia, giunga il mio apprezzamento e la mia sincera riconoscenza», è stato poi l’augurio di del vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa.