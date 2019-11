Dipendente con la Sla licenziato, Ghera (FdI) scrive a Zingaretti: “Trovare presto una soluzione”

Fabrizio Ghera, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, interviene sul dipendente affetto da sla licenziato. Sulla vicenda del dipendente della LazioCrea licenziato nel dicembre scorso, interviene anche il consiglier eregionale Fabrizio Ghera. “Il dipendente – ricorda Ghera di Fratelli d’Italia – è da tempo affetto da sclerosi laterale amiotrofica. Negli ultimi anni anni aveva fatto molte assenze a causa della sua patologia.

In questi giorni – ricorda Ghera – il tribunale si pronuncerà sul ricorso presentato contro il licenziamento. Il tribunale frattanto ha richiesto tutta la documentazione che certifichi la causa dell’invalidità del dipendente”. Ghera a questo proposito ha inviato unalettera al presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. “Le chiedo di prendere ogni idonea iniziativa – scrive il consigliere di Fratelli d’Italia – per trovare una soluzione bonaria. Insieme con i vertici della società LazioCrea”. Ghera chiede di trovare la soluzione prima che il tribunale si pronunci sulla sorte del dipendente.

Interrogazione anche della Lega

Anche la Lega ha presentato un’interrogazione al presidente Zingaretti. Si cita l’articolo del Tempo che ha riportato la vicenda di Alessandro Scipioni. È stato licenziato nel dicembre 2018 dopo dieci anni di servizio. Era stato assunto come categoria protetta. È infatti invalido civile al 60% perché affetto da sclerosi multipla.La società Lazio Crea si era rifiutata in prima istanza di arrivare a una soluzione bonaria della vicenda. E – come riporta l’interrogazione – aveva messo in discussione il reale stato di salute del dipendente.