“Corrado Augias colonna del servilismo intellettuale”: Delmastro a muso duro

“Corrado Augias, immarcescibile colonna del servilismo intellettuale in Rai, è riuscito a ragliare la sua opinione su destra e sinistra: la destra è brutale istinto, la sinistra ragionamento e cultura. Abbiamo ancora bisogno di questi sinistri talebani della presunta superiorità etica e morale della sinistra?”. E’ durissima la risposta di Andrea Delmastro al volgare delirio di Corrado Augias. Hanno dell’incredibile le gravi offese pronunciate dal giornalista di sinistra, editorialista di Repubblica, nonché volto noto del giornalismo colto della Rai. Lo sproloquio è andato in onda durante la trasmissione Di Martedì condotta da Giovanni Floris.

Delmastro ad Augias: “Una pernacchia liberatoria”

Tali affermazioni non possono essere derubricate con disinvoltura. Delmastro è magistrale nella sua replica: “L’Italia ha bisogno di essere una normale democrazia dell’alternanza, liberandosi di questi talebani che, a noi di destra, evocano un solo istinto: la pernacchia liberatoria….con tanti saluti per la sua prosopopea pagata dai contribuenti, anche quelli incolti di destra”. Col suo fare sobrio e felpato lo scrittore ha veicolato un razzismo intellettuale inaccettabile. Non è nuovo del resto, il conduttore tv alle invettive virulente contro il mondo della destra. Paradossale che tutto ciò arrivi da uno che invoca ragionamento, cultura, razionalità e umanità.

Le reazioni all’insensato intervento dello scrittore non sono mancate: “Scusate, ma se la Commissione Segre ha un senso, intendo denunciare all’ attenzione della medesima le esternazioni di Augias Corrado, nato a Roma il 26 gennaio 1935, professione giornalista di Repubblica”, ha scritto Giovanni Sallusti su Libero. Già, si tratta dell’unica forma di razzismo tollerata dai buonisti radical-chic: il razzismo dichiarato in base alla presunta, odiosa, superiorità della sinistra. Una superiorità considerata premessa di ogni ragionamento. La “pernacchia liberatoria” ci sta tutta.