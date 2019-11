Celentano parla bene delle sardine e la gente cambia canale: crollano gli ascolti di “Adrian”

Ha filosofeggiato di politica, Adriano Celentano, per risollevare le sorti del suo programma. Ha sterzato a sinistra, tra sardine e immigrati, cercando di cavalcare l’onda anti-Salvini (che poi onda non è). Ma il risultato è stato pessimo. Un flop, peggio dei flop precedenti. La quarta puntata di Adrian ha toccato il punto più basso negli ascolti. Solo l’11,1%, un risultato che delude tutti e su cui Mediaset è chiamata a riflettere. Gli spettatori sono stati 2.695.000, in calo. Per non parlare dei dati riguardanti il cartone animato, che ha totalizzato 1.263.000 (8.35%).

In sostanza, parli di sardine e la gente cambia canale. Dopo la parte musicale con Morgan, in studio c’erano Francesca Fialdini, Chiara Geloni e Luca Somma. E sinito la domanda: «Ti piacciono le sardine?». E Celentano: «Mi piacciono perché vanno controcorrente. È importante andare controcorrente». Somma continua a parlare di “pesce”, e questa volta parla di Capitano, o meglio “Capitone”.Più che evidente il riferimento a Matteo Salvini: «Il Capitone avrebbe potuto piacermi all’inizio quando la gente aveva paura. Perché la gente ha paura. Però poi dopo c’è stata qualche…”, e tronca la frase.