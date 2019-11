Carola Rackete chiama a raccolta i disobbedienti di tutto il mondo: disturbiamo l’ordine pubblico

Carola Rackete pensa di essere la filosofa capace di ispirare una nuova rivoluzione. Insomma veste i panni di Marx, almeno secondo il titolo che Repubblica assegna al suo scritto: “Disobbedienti di tutto il mondo uniamoci”. E’ l’anticipazione del libro della Rackete che da domani sarà in edicola con il quotidiano. Il libro si chiama “Il mondo che vogliamo”.

Stavolta però l’unione caldeggiata da Carola Rackete non è contro il capitalismo che sfrutta i lavoratori ma è contro il disastro ambientale. Lei vuole andare oltre Greta Thunberg e dice: “Non prendere l’aereo e non mangiare carne non basta” così come non è sufficiente consumare meno e evitare di acquistare troppi abiti nuovi.