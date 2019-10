Carola Rackete contro tutti. Stavolta la capitana attacca direttamente l’Europa. Nella sua audizione davanti alla commissione libertà civili dell’Europarlamento, rilanciata anche su Twitter, tuona: «Ho ricevuto molta attenzione non voluta. Inviti, premi da parte di diversi paesi Europei ed Istituzioni. Tutto dopo essere entrata nel porto di Lampedusa. Ma dove eravate quando noi eravamo lì a chiedere aiuto attraverso tutti i possibili canali legali, mediatici e diplomatici?».

Carola Rackete contro tutti

La comandante accusa tutti. Ce l’ha con tutti. Quegli stessi a cui nei giorni passati in mare aperto prima di forzare il blocco ed entrare nel porto di Lampedusa, infischiandosene del divieto, Carola Rackete ha chiesto aiuto. Appelli rimasti inascoltati: da Malta, che si è limitata a ignorarla. Da Bruxelles, a cui l’attivista tedesca al timone della Sea Watch aveva chiesto di intercedere diplomaticamente con il Viminale. Come pure da Parigi, a cui aveva reclamato l’approdo nel porto di Marsiglia. Eventualità che Macron non ha neppure preso in considerazione, evitando persino di rispondere alla capitana. E oggi lei, glaciale come sempre, non dimentica e non perdona. Oggi, Carola, nella sua audizione all’Europarlamento, punta l’indice contro Ue e Italia in particolare, santificando solo il suo ruolo e il suo operato. Tanto da arrivare demagogicamente a dire: «Non ho salvato la vita di migranti o rifugiati, ho salvato vite umane». Aggiungendo a stretto giro: «E mentre l’omissione di soccorso e i respingimenti per procura sono diventati una pratica istituzionalizzata, il dovere di salvare è stato criminalizzato».

L’attacco di Carola Rackete alla Ue

Niente e nessuno ha contribuito ad ammorbidire la sua posizione polemica e recriminatoria. Neppure la standing ovation che l’Assemblea le ha riservato al suo ingresso, ospitandola proprio nel giorno dei migranti e in occasione della commemorazione della strage del 2013 a Lampedusa. Niente da fare: Carola Rackete non ha fatto sconti all’Ue a cui si è rivolta con un interrogativo che dire accusatorio è dire poco: «Ma dove eravate quando noi eravamo lì a chiedere aiuto attraverso tutti i possibili canali legali, dei media e diplomatici?».

La replica di Matteo Salvini

L’applauso degli europarlamentari non è piaciuto a Matteo Salvini che, appresa la notizia della standing ovation riservata a Carola Rackete, ha commentato: «Non mi sognerei mai di applaudire una comandante che, dopo aver aspettato deliberatamente 15 giorni al largo di Lampedusa per scaricare a tutti i costi degli immigrati in Italia, ha addirittura speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, mettendo a rischio la vita delle donne e degli uomini in divisa. Provo pena, imbarazzo e vergogna per chi ha applaudito Carola Rackete a Bruxelles. L’omaggio alla comandante della SeaWatch3 è un’offesa all’Italia», ha quindi concluso il leader della Lega, ricordando che «nessuno ha ancora smentito la notizia dei tre presunti torturatori di immigrati caricati da Carola e scaricati nel nostro Paese. Cioè in quell’Europa dove qualcuno batte le mani alle Ong».