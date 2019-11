Stava parlando al telefonino, si avvicinava pericolosamente ai binari mentre stava per passare il treno. Di lì a qualche istante è caduto tra i binari. Poco prima che transitasse il treno, John O’Connor, impiegato della stazione a Oakland in California, ha visto quell’uomo che stava precipitando suoi binari e l’ha salvato prima che arrivasse un treno. O’Connor ha tirato l’uomo sulla piattaforma di forza, un attimo prima che il treno passasse. Un eroe, anche se lui ha fatto il modesto: «Voglio pensare che chiunque altro avrebbe fatto la stessa cosa». L’episodio, accaduto a Oakland, alla stazione Colosseo, è finito su tutti i giornali anche grazie a un video che è stato realizzato con le immagini delle telecamere di sorveglianza. Qualche mese fa un analogo episodio era accaduto anche a Roma, ma con un esito molto più sfortunato per una povera donna.

Un salvataggio suo binari della metro anche in Spagna

Qualche giornReo fa, invece, un salvataggio miracoloso era stato compiuto sui binari di una metropolitana spagnola. Una giovane donna mentre camminava su una piattaforma della metropolitana, distratta dal cellulare, era caduta sui binari nel momento in cui il treno stava arrivando. Si era salvata per miracolo anche lei. E anche in quel caso l’incidente, avvenuto nella stazione di Estrecho, nella metropolitana di Madrid, era statoripreso dalle telecamere di sicurezza e pubblicato sui canali social del servizio di mezzi pubblici della capitale spagnola. Non senza un avvertimento ai passeggeri. «Non alzare lo sguardo dallo schermo mentre si aspetta la metropolitana è una distrazione che può costare caro».