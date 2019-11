Berlusconi si è stancato delle beghe in FI: meglio cambiare tutto. E ha già in mente un “azzurrino”

Silvio Berlusconi resterà tutta la settimana a Milano. Si dividerà, come sempre, tra “Villa Maria”, la casa dove vive la compagna Francesca Pascale, e Villa San Martino, ad Arcore. Domenica scorsa il Cav è stato dimesso dalla clinica Madonnina, dov’era stato ricoverato dopo la caduta al vertice Ppe di Zagabria. L’ex premier, raccontano fonti azzurre, sta bene, cammina anche se ancora un po’ dolorante. Entro questa settimana dovrebbe vedere (probabilmente ad Arcore o a via Rovani) gli alleati, Lega e Fdi, per chiudere la partita sulle regionali in Calabria e Campania.

Il problema, però, resta quello di Forza Italia. Divisioni, liti e sospetti addii rendono il clima pesante. Berlusconi sembra intenzionato a voltare pagina. C’è chi parla di rivoluzione, chi di cancellazione del famoso cerchio magico. Il Cav – come riporta l’Adnkronos – vuole puntare sui giovani. E ha già un azzurrino da mettere in pista.

Da sempre Berlusconi va dicendo che il ”rinnovamento” di Forza Italia passa per volti nuovi, capaci e motivati. E per ripartire, soprattutto sul territorio, serve l’Altra Italia, il movimento federativo, che va riempito di “civici'” come l’imprenditore-sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Tra gli emergenti azzurri, raccontano, ci sarebbe il 32enne Marco Bestetti, da Milano. È presidente del Municipio 7 del capoluogo lombardo con sostegno di tutto il centrodestra. Dallo scorso agosto è anche commissario nazionale di Forza Italia giovani.